Opnieuw branden in Voorburg De band van de auto staat in brand | Foto Regio 15

VOORBURG - Opnieuw is geprobeerd voertuigen in brand te steken in Voorburg. Op de Jacobus van Looystraat stond woensdagavond het voorwiel van een auto in brand. Een buurtbewoner die het vuur zag belde de politie. De brandweer wist te voorkomen dat de auto helemaal in brand vloog.

Op de Parkweg in Voorburg stond in de nacht van woensdag op donderdag een aanhanger geladen met plasticzakken met tuinafval in de brand. De brandweer heeft met een hooivork de zakken uit elkaar gehaald en de brand geblust. Afgelopen zaterdag werden in Voorburg drie verdachten van 18, 19 en 22 jaar aangehouden na vele autobranden en vernielingen in Voorburg. Er gingen de afgelopen tijd zeker zes auto's in vlammen op, en ook een haspelwagen moest het ontgelden. Her en der werden brievenbussen opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk.