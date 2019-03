Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf voor Ziggo-oplichter; Ziggo krijgt 7 ton aan schade niet terug Televisie kijken | Foto: ANP

OUDE WETERING - De 29-jarige Jermain R., die vanuit een zolderkamer in Oude Wetering bij zijn ouders illegale TV-abonnementen van Ziggo verkocht, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Daarnaast krijgt hij van de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Ziggo had tegen hem ook schadevergoeding van 755.000 euro ingediend, maar die is afgewezen.

Via Marktplaats verkocht R. abonnementen van Ziggo voor 75 euro per jaar. Thuis kregen klanten een zogenoemde dreambox geïnstalleerd. Jermain R. gaf via de boxen de programma's door die hij met zijn Ziggo-card thuis ontving van het kabelbedrijf. Deze 'cardsharing' zou van 2011 tot 2016 hebben geduurd. Jermain R. woonde toen nog bij zijn ouders. Hij begon zijn illegale onderneming, die de naam Zodiac TV had, in zijn slaapkamer. Toen het groter en groter werd en hij 300 tot 500 klanten kreeg, verhuisde hij ermee naar de zolderkamer.

Handeltje stopgezet Omdat de fraude lang heeft geduurd, verdiende R. eigenlijk een onvoorwaardelijke celstraf, aldus de rechtbank. Maar hij heeft zelf zijn illegale handeltje stopgezet. Daarom legt de rechtbank hem toch alleen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op. De straf is overeenkomstig de eis van het OM.

Schade via andere rechtszaak verhalen Ziggo meent dat ze in totaal 755.000 euro aan inkomsten heeft misgelopen doordat R. de abonnementen zo goedkoop aanbood. De schadeclaim van Ziggo is volgens de rechtbank echter te ingewikkeld om in een strafzaak te beoordelen. Het bedrijf moet er een aparte civiele zaak voor aanspannen. Volgens het OM heeft Jermain R. 150 duizend euro overgehouden aan de fraude met Ziggo-abonnementen. Die wil het OM hem weer in een andere procedure afpakken. LEES OOK: Werkstraf geëist voor verkopen illegale Ziggo-abonnementen: 'Het-was een hobby'