Filmrechten verkocht: IS-ganger Laura H. binnenkort op Netflix?

DEN HAAG - Van het boek over de Zoetermeerse IS-ganger Laura H wordt een televisieserie gemaakt. Dat bevestigen de schrijver van het boek Thomas Rueb en productiehuis De Familie Film & Tv, dat de rechten van de film heeft gekocht. 'Het is echt fantastisch dat de serie er gaat komen. Hier kon ik alleen maar van dromen toen ik begon met het schrijven van dit boek', laat een uitgelaten Rueb weten.

De Familie Film & TV is het bedrijf van de bekende documentairemaker Michiel van Erp. 'Gisteren hebben we onze handtekening onder de filmrechten gezet', zegt het productiehuis desgevraagd. Het is nog niet bekend welk medium de serie gaat uitzenden.

Rueb zelf begrijpt wel dat het productiehuis zijn boek wil verfilmen. 'Het is een Nederlands verhaal waar zoveel spektakel in zit', zegt de schrijver. Om te vervolgen: 'Dat je eigenlijk niets hoeft toe te voegen om het spannend te maken.'

Nog meer kwijt dan in het boek

Volgens de auteur is het de bedoeling dat de serie zo snel mogelijk klaar is. Daarom zal er ook al vlot worden begonnen met het schrijven van het script. 'Het is heel fijn om daar betrokken bij te zijn. Ik ken dit verhaal zo goed en kan hopelijk nog meer kwijt dan in het boek.'

NRC-journalist Rueb sprak voor zijn boek meer dan honderd uur met Laura, over haar jeugd, haar reis naar het kalifaat en haar ontsnapping. Rueb werd voor het verhaal benaderd door de vader van de IS-ganger. De publicatie in NRC Handelsblad leidde uiteindelijk tot een boek en een podcast waarin H. ook zelf aan het woord kwam.



Sweet Lake City

Nederland maakte kennis met Laura H. toen ze in juli 2016 opdook op de Koerdische televisie. 'Ik ben net aangekomen in Koerdistan en daar ben ik heel goed ontvangen', vertelde ze. Ze was op dat moment twintig jaar. In het Engels vertelde H. vervolgens dat ze geboren is in Den Haag en opgegroeide in 'Sweet Lake City' (Zoetermeer red.).

H. ontsnapte uit het kalifaat van Islamitische Staat, met hulp van haar vader. Ze reisde een jaar eerder af naar IS-gebied met haar man, Ibrahim, en twee kinderen. Hij bleef gewond achter. Zijn lot is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Mogelijk werd hij gevangen genomen door het Iraakse leger.

Vastgezet





Na haar aankomst in Nederland werd H. vastgezet. Op 13 november 2017 werd ze veroordeeld tot twee jaar cel voor het mede voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een deel van de straf, 13 maanden, wass voorwaardelijk. Omdat H. zo lang in voorarrest zat, hoefde ze niet meer terug de cel in.





