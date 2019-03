Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke misstanden communicatiemuseum

DEN HAAG - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke misstanden bij COMM, het voormalige museum voor communicatie aan de Zeestraat. Dat hebben de directie en de raad van toezicht bekendgemaakt op de website van het musem.

In januari dit jaar besloot directeur Tobias Walraven terug te treden. Volgens Website Follow the Money deed Walraven als museumdirecteur in 2017 voor bijna vier ton aan zaken met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was.

De nieuwe directeur Adriaan Wagenaar laat in een verklaring op de website nu weten dat het onafhankelijk onderzoek uitgevoerd wordt door Stichting Cultuur en Ondernemen. Gedurende de looptijd van het onderzoek zal de huidige voorzitter van de raad van toezicht, Willem Ackermans, terugtreden als voorzitter.

