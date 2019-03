Deel dit artikel:













Dode door koolmonoxidevergiftiging in huis Weimarstraat Den Haag Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen I Foto: Regio15

DEN HAAG - In een huis aan de Weimarstraat in Den Haag, vlakbij het Regentesseplein, is iemand overleden door een koolmonoxidevergiftiging. Het slachtoffer werd donderdag gevonden. Het is nog niet bekend waar de koolmonoxide vandaan kwam.

'Twaalf personen, onder wie vier politieagenten, zijn gecontroleerd en naar verschillende ziekenhuizen gebracht', laat een politiewoordvoerder weten. De agenten werden niet lekker toen ze onderzoek deden in verschillende huizen. De toestand van de agenten en de acht anderen - die zich in woningen bevonden rond het huis waar de dode werd gevonden - zou niet kritiek zijn. Ze zijn vooral uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat de gemeten CO-waarden hoog waren. 'Inmiddels zijn de woningen gelucht en is het CO-gevaar geweken', liet de politiewoordvoerder donderdagmiddag weten. De brandweer onderzoekt onder meer de omgeving van een kapsalon. Een deel van de straat is afgezet met linten.

Sluipmoordenaar Koolmonoxide is een giftig gas en staat bekend als sluipmoordenaar: je proeft, ruikt of ziet het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos. De eerste verschijnselen bij acute blootstelling zijn hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid en geheugenverlies. Wie wordt blootgesteld aan hoge concentraties koolmonoxide, kan ook problemen krijgen met ademhalen of schade oplopen aan het hart of zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Uiteindelijk kan iemand in coma raken en overlijden. Volgens cijfers van de brandweer overlijden er jaarlijks gemiddeld elf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Nog eens 150 mensen moeten naar het ziekenhuis.