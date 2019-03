Deel dit artikel:













Dode in woning Weimarstraat Den Haag, elf mensen naar ziekenhuis Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen I Foto: Regio15

DEN HAAG - In een huis aan de Weimarstraat in Den Haag, vlakbij het Regentesseplein, is donderdag een overleden persoon ontdekt. De politie laat weten dat er 'mogelijk sprake is van koolmonoxidevergiftiging'.

'Elf personen, onder wie vier politieagenten, zijn gecontroleerd en naar verschillende ziekenhuizen gebracht', laat een politiewoordvoerder weten. De politie stelt een onderzoek in. Meer informatie volgt.