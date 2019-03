Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Vriendengroepen koppelen aan statushouders voor betere integratie' Statushouders in gesprek met Haagse bedrijven in 2016 | Foto: Teun de Jong

DEN HAAG - GroenLinks in Den Haag vindt dat de gemeente statushouders een betere basis moet bieden om mee te doen in Den Haag. Te veel statushouders hebben moeite om mee te komen in de Haagse samenleving. Het koppelen van nieuwkomers aan vriendengroepen zou helpen om mensen makkelijker te laten integreren, vindt GroenLinks.

Volgens GroenLinks kan 'moeite met het vinden van werk en het leren van de taal kan worden opgelost door het vormen van sociale netwerken'. De partij vindt daarom dat nieuwkomers in contact moeten komen met andere Hagenaars en komt met het plan 'Midden in de stad: Haagse aanpak 2.0'. GroenLinks-raadslid Serpil Ates: 'Een behulpzaam netwerk van vrienden, kennissen en ervaringsdeskundigen is ook buiten de gemeentelijke openingstijden bereikbaar en heeft kennis over taal en de samenleving. Zo kunnen nieuwkomers beter hun nieuwe leven opbouwen.'

'Nieuwkomers gekoppeld aan vriendengroep' Naast het creëren van sociale netwerken ziet GroenLinks ook nog te weinig ruimte en erkenning voor de vele initiatieven die het meedoen van nieuwkomers in de Haagse samenleving kunnen versnellen. Eén voorbeeld van zo'n project is Humanity Cab: een fietstaxibedrijf dat twee Hagenaars samen met een groep Eritrese nieuwkomers op heeft gezet. 'Bij Samen Hier' worden nieuwkomers gekoppeld aan vriendengroepen, om zo een behulpzaam netwerk te hebben en Den Haag beter te leren kennen. Ates ziet veel potentie in dit soort burgerkracht. 'Veel bewoners en organisaties nemen zelf het initiatief om nieuwkomers een steuntje in de rug te geven. Dat moeten wij als gemeente beter ondersteunen, met financiering maar ook door naar de ideeën te luisteren' zo zegt GroenLinks.