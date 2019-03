Verbod pulsvisserij bijna definitief

DEN HAAG - De visserijcommissie van het Europees Parlement is voorstander van het verbod op pulsvisserij. Dat blijkt uit een stemming. Het verbod zou 1 juli 2021 in moeten gaan. Van de 23 commissieleden, onthielden de twee Nederlandse leden zich van het stemmen. De rest van de commissieleden stemden voor.

Het voltallige Europees Parlement buigt zich over een maand over het verbod. Diplomaten in Brussel verwachten dan dat het akkoord dan definitief wordt goedgekeurd.

'Mijn levenswerk is weg', zegt pulsvisser Nico van der Plas uit Katwijk. 'Dit zag ik niet aankomen. Onderzoeken wijzen uit dat pulsvissen niet zo schadelijk is als de alternatieven en daar wordt niet naar gekeken.'

Greenpeace





'Greenpeace heeft ons richting het pulsvissen geduwd', vervolgt hij. 'Maar nu laten ze zich niet horen. Ik ben al het vertrouwen in Europa kwijtgeraakt.'

Vorige maand stemden de lidstaten al voor een verbod, ondanks Nederlands verzet. Volgens de nieuwe regels mag vijf procent van de Nederlandse kotters tot medio 2021 pulstuig blijven gebruiken.

