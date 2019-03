Waarom is koolmonoxide zo'n sluipmoordenaar?

DEN HAAG - In een huis aan de Weimarstraat werd donderdag een lichaam gevonden. Het slachtoffer is overleden door een koolmonoxidevergiftiging. Jaarlijks overlijden er gemiddeld elf personen door het inademen van dit giftige gas. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek eerder al dat slechts één op de drie huishoudens een koolmonoxidemelder heeft. Waarom is koolmonoxide toch zo'n sluipmoordenaar?

Een koolmonoxidevergiftiging kan ernstige gevolgen hebben. De eerste symptomen lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Bij hoge concentraties van het gas kan men bewusteloos worden of in coma raken. Met blijvende hersenschade of zelfs overlijden tot gevolg. Dit alles kan ook tijdens de slaap gebeuren.

Koolmonoxide (CO) is een giftig gas dat ontstaat in bijvoorbeeld een cv-installatie. Als er te weinig zuurstof bij de verbranding komt, ontstaat dit reukloze gas. Vervolgens kan het gemakkelijk in huis blijven hangen, vooral in kleine en slecht geventileerde ruimtes.



Koolmonoxidemelder

Omdat koolmonoxide geurloos en onzichtbaar is kun je een lek nauwelijks ontdekken. Daarom is het slim om een koolmonoxidemelder in huis te plaatsen. Volgens de brandweer kan je deze het beste hangen op een centrale plek op het plafond, met een afstand van een tot drie meter van de mogelijke koolmonoxidebron. In ruimtes zonder gastoestel kun je hem het best op ademhoogte hangen. 'En bekijk de handleiding van de koolmonixidemelder', adviseert een woordvoerder.

Niet alleen oude of kapotte cv-installaties kunnen een CO-lek veroorzaken. Ook nieuwe cv-installaties vormen een gevaar bij slecht onderhoud of verkeerde installatie. Een kachel, geiser of cv-ketel moet daarom één keer per jaar gecheckt worden door een installateur. Ook is het belangrijk een schoorsteen of houtkachel regelmatig schoon te maken. Vooral de afvoer van verbrandingsgassen en de toevoer van voldoende zuurstof is belangrijk.

LEES OOK: Dode door koolmonoxidevergiftiging in huis Weimarstraat Den Haag