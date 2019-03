Deel dit artikel:













Grote plannen voor vervanging Bronovo-ziekenhuis HMC Bronovo in Den Haag. | Foto: Ap de Heus

DEN HAAG - Op het terrein van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag, dat binnen vijf jaar gaat sluiten, moet een groot en compleet nieuw zorg- en wooncentrum komen. De initiatiefnemers van dit plan - enkele specialisten, betrokkenen uit omgeving plus de Stichting Vrienden van Bronovo - hebben de ideeën al aangeboden aan de directie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), die verantwoordelijk is voor het Bronovo.