Adviseur politieleiding opgepakt bij grote actie Den Haag

Er was een grote politiemacht op de been in Ypenburg | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Een van de mannen die dinsdag is opgepakt bij de grootscheepse actie in Den Haag tegen criminele pakhuizen of 'spookwoningen' is een adviseur van de politietop. Volgens De Telegraaf wordt hij gezien als schakel tussen criminelen en de eigenaren van de huurwoningen waarin miljoenen werden gevonden.

De man werkt op het hoofdbureau van de Nationale Politie in Den Haag aan de Nieuwe Uitleg. Hij heeft een belangrijke functie binnen de directie van de afdeling Facility Management (FM) die gaat over vastgoed en huisvesting binnen het korps.

'Mensen die hem kennen zijn stomverbaasd,' zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). 'Hij was strategisch adviseur van de korpsleiding. Hij adviseerde bijvoorbeeld over de aankoop van bodycams. Aankopen die met veel geld gemoeid gaan.' Volgens collega's van de corrupte politieman was het 'een sociale en aardige vent'.



Van zijn bed gelicht

Struijs vertelt dat de man toegang had tot de inner circle van de politie. 'Hij had invloed, maar het was geen hoge politiefunctionaris.' De politieman is dinsdagochtend van zijn bed gelicht en is donderdag buiten functie gesteld. Hij wordt verdacht van witwassen.

Naast het strafrechtelijk onderzoek wordt er een disciplinair intern onderzoek naar de topman ingesteld. 'Er moet nog worden onderzocht of hij misbruik heeft gemaakt van politieinformatie. Er zal worden gekeken naar zijn opvraaggedrag, wat hij in de systemen heeft opgezocht,' zegt Struijs.



Grote politieactie

Bij de grote politieactie naar spookbewoning heeft de politie miljoenen euro's aan contant geld gevonden. Tijdens de actie dinsdagochtend werden 35 locaties in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam doorzocht en zeventien personen aangehouden. Ook nam de politie in verschillende woningen vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto's in beslag.

Volgens Struijs richtte het politieonderzoek zich op spookbewoning en kwam plotseling de naam van de politieman voorbij. 'Dan ga je nog drie keer checken of het echt klopt.' De gearresteerde man is direct geschorst.



Derde geval van corruptie

NPB-voorzitter Struijs maakt zich zorgen over het aantal gevallen van corruptie binnen de politie. 'Dit is de derde in een week tijd. We krijgen er de komende jaren veel nieuwe collega's bij. Maak ze weerbaar en laat ze hiervan leren.'

