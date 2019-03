Oud-raadslid Khoulani opnieuw in opspraak: verdacht van zorgfraude

DEN HAAG - Abdoe Khoulani, oprichter van de Haagse Partij van de Eenheid (PvdE), wordt ervan verdacht doktersrekeningen uit Marokko te hebben vervalst. De oud-verzekeringsadviseur moet zich maandag verantwoorden bij de politierechter in Rotterdam. Khoulani ontkent zelf zorgfraude te hebben gepleegd. 'Een beetje rechter maakt hier gehakt van', reageert hij tegenover Omroep West.

Behalve de huidige fractievertegenwoordiger van de PvdE staan er nog zeven andere verdachten terecht. Khoulani zou in 2014 en 2015 vervalste zorgfacturen hebben ingediend. 'Dat ze vals zijn, zou kunnen', zegt hij. Maar dat is dan volgens hem via tussenpersonen fout gegaan. 'Ik heb die facturen te goeder trouw ingediend, ik ga niet mijn naam te grabbel gooien voor een paar tientjes.'

Dat hij door het Openbaar Ministerie (OM) wordt gezien als de spilfiguur in deze fraudezaak, weerspreekt Khoulani stellig. 'Het is aan de rechter om te kijken wat hij ermee doet. Als ik naar het dossier kijk, staat het vol met hiaten en tegenstrijdigheden. Doktoren doen verklaringen waarin ze zaken bevestigen noch ontkennen. Het rammelt aan alle kanten, het stikt van de aannames en fouten.'



Vaker in opspraak geraakt

In zijn tijd als raadslid voor de PvdE is Khoulani al vaker in opspraak geraakt. Zo toonde hij in 2014 begrip voor terreurdaden van ISIS. Later dat jaar betuigde hij spijt voor die steunbetuiging. Ook zei Khoulani dat Israël en ISIS twee handen op één buik zijn. In 2017 noemde hij Israëlische scholieren 'zionistische terroristen'. Toch besloot het OM niet over te gaan tot vervolging. Hij wordt wél vervolgd voor het beledigen van een vrouw met de termen 'blonde teef' en 'walgelijk'.

Khoulani - die inmiddels geen raadslid meer is, maar wel met de PvdE wil deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen - heeft sterke vermoedens dat zijn controversiële uitspraken uit het verleden hem nog steeds achtervolgen. 'Het is totaal niet relevant voor deze zaak, maar blijkbaar is het OM op zoek naar de welbekende stok om mij mee te kunnen slaan. Eén en één is twee..'



'We gaan tot het gaatje'

DSM is één van de verzekeraars die slachtoffer zijn van de zorgfraude. Volgens bestuursvoorzitter Chris Oomen komt deze vorm veel vaker voor. 'We hebben het signaal niet zelf opgevangen, daar is een centrale melding over binnengekomen', vertelt de topman van DSW.

Hij vervolgt: 'Fraude vinden wij altijd ernstig. Zorggeld moet besteed worden aan zorg, maar het kost ons meer geld om fraude op te sporen. We gaan tot het gaatje, fraude laten we nóóit lopen. Het voelt onrechtvaardig, het gaat ook volledig tegen het solidariteitsprincipe in.'