Dieren hebben ook last van gif in de Bollenstreek

REGIO - Niet alleen mensen maar ook dieren die in sloten leven hebben last van bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in bollenvelden, zegt Martina Vijver hoogleraar ecotoxicologie aan de Universiteit Leiden. Het televisieprogramma Zembla maakte donderdag bekend dat omwonenden last hebben van het landbouwgif dat wordt gebruikt in onder andere de Bollenstreek.

'Verbaasd ben ik niet dat omwonenden worden blootgesteld aan concentraties bestrijdingsmiddelen', zegt Vijver. Ze doet al jaren onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op waterdieren en ziet in de slootdierenwereld schrikbarende resultaten.

Op de campus van de Leidse universiteit is een complex van 36 slootjes waar de afgelopen jaren werd getest met bijvoorbeeld neonicotinoïden (bijengifstoffen) in samenhang met bijvoorbeeld kunstmeststoffen. Die combinatie heeft veel gevolgen voor vooral de insecten en kreeftachtigen in en om de sloten.



Gezond slootleven

Een voorbeeld is het lantaarntje (waterjuffer). Uit onderzoek blijkt dat door het gebruik van bestrijdingsmiddel het dier langer in de larve stadia blijft waardoor de groei achterblijft vergeleken met de ontwikkeling onder gezonde omstandigheden. Ook is er gezien dat watervlooien effecten hebben op hun groei en voortplanting.

Beide indicatie voor de invloed van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Want die beestjes zijn nodig om een gezond slootleven te hebben.



Vleermuizen

'Muggen, larven, watervlooien en al dat soort beestjes zijn weer het voedsel voor dieren zoals vleermuizen', legt de hoogleraar uit. Dus als die wegvallen dan krijg het hele biodiversiteitssysteem er last van.

'Op de bestrijdingsmiddelenatlas zagen we al resultaten terug dat er nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in het water zitten', zegt Vijver. Dat is een digitale atlas waar we resultaten bijhouden van bijvoorbeeld gif in het water.'



Doelstellingen halen

Daarnaast is er in 2013 een nota opgesteld met betrekking tot duurzame gewasbescherming. De daar in gestelde resultaten moeten in 2023 zijn gehaald. Vijver ziet het somber in. 'Er moet enorm veel gebeuren, willen we de einddoelstellingen halen.'