Hoge huren, achterstallig onderhoud; klachten over Haagse studentenkamers rijzen de pan uit

DEN HAAG - Veel te hoge huren, huurders die een jaar vooruit moeten betalen, intimidatie door de verhuurder en achterstallig onderhoud. De Haagse Studentenvakbond krijgt veel klachten van studenten die een kamer huren in Den Haag. Om de problemen aan te pakken wil de PvdA in de gemeenteraad van Den Haag een verhuurvergunning instellen waaraan strikte regels zijn verbonden.

Chayenne van de Wouw studeert aan de Universiteit Leiden in Den Haag en woont in een pand op de Binckhorst. Ze heeft een kamer van 19 vierkante meter met een eigen badkamer en toilet. Ze betaalt hiervoor 575 euro per maand. Een fors bedrag maar daar blijft het niet bij.

'Het begon er al mee dat ik bij het tekenen van het huurcontract administratiekosten moest betalen. Het ging om bedragen tussen de 250 en 300 euro', vertelt ze. 'Later ontdekte ik met andere studenten dat dit helemaal niet mag. Ook moesten we drie maanden borg betalen. Met een maandhuur van 575 euro loopt dat flink op.'



Ramen sluiten niet goed

De ramen van Chayenne sluiten niet goed en de wind suist daarom door de kieren. 'Veel ramen in dit pand zijn niet goed. Het lijkt soms wel of je op een schip zit', zegt ze lachend. 'Ik moet 150 euro per maand servicekosten betalen, maar niet alles wat in het contract staat wordt gedaan. Mijn ramen zijn bijvoorbeeld nog nooit gelapt en ook de ventilatieroosters zijn nooit schoongemaakt.'

De Haagse Studentenvakbond (HSVB) krijgt dagelijks klachten over verhuurders. 'Wij horen bijvoorbeeld ook vaak dat internationale studenten een jaar huur vooruit moeten betalen, maar dat is verboden', vertelt Argeege Mallah van de HSVB. 'Den Haag is op Amsterdam na de duurste studentenstad om te wonen. Ongeveer 70 procent van de Haagse studenten betaalt een huur die ruim 100 euro te hoog ligt.'



Verhuurdersvergunning

De PvdA in Den Haag wil maatregelen tegen en uitwassen op de huurdersmarkt. De partij stelt voor om een verhuurdersvergunning in te stellen. Dit staat beschreven in het initiatiefvoorstel 'Kamertje verhuren: de spelregels' dat de partij donderdag heeft ingediend. Als iemand een kamer wil verhuren dan moet hij eerst een vergunning aanvragen en aan een aantal regels voldoen.

'De verhuurdersvergunning moet geen zware barrières opwerpen', legt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster uit. 'Maar het moet de gemeente de mogelijkheid geven om te handhaven als er regels worden overtreden. Wij krijgen heel veel signalen dat basale regels worden overtreden, zoals te hoge huren of achterstallig onderhoud. Dan moet de gemeente kunnen optreden.'



Experiment

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) wil vooralsnog geen verhuurdersvergunning invoeren. Hij wil eerst een experiment van Groningen afwachten. Daar is onlangs een proef gestart met de verhuurdersvergunning.

'Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat een algemene vergunningplicht voor verhuurders disproportioneel en niet doelmatig is', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Ook is het nog onduidelijk of het experiment in Groningen juridisch stand zal houden en geen ongewenste neveneffecten heeft. Eén van de risico's is bijvoorbeeld dat bewoners op straat komen te staan als een verhuurdersvergunning wordt ingetrokken. Den Haag wacht de resultaten van het experiment daarom af.'

