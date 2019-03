Man bedreigt Delftse schoolklas, OM eist tbs

DEN HAAG - De man die op 16 april 2018 een Delftse schoolklas en de juf bedreigde met een mes is volgens het Openbaar Ministerie (OM) 'een gevaar voor de samenleving' en moet onder dwang behandeld worden in een tbs-kliniek. 'Het is een geluk dat hij de kinderen niets aandeed', zei de officier van justitie donderdag bij de rechtszaak. De verdachte vindt zichzelf slachtoffer.

Groep 6 van de Bernadette Maria School liep over de Van de Miereveltlaan in Delft toen Roelof M. tegen de juf schreeuwde: 'Als een van deze kankerkinderen ooit in mijn huis inbreekt en mijn geld steelt, dan weet ik jullie te vinden.' Hij liet een mes zien en ging langs de klas. Volgens de 50-jarige verdachte zou hij beledigd zijn door de juf die hem 'prins Pedo' genoemd zou hebben. De kinderen had hij niet willen laten schrikken, verklaarde hij in de rechtbank.

De bedreiging stond niet op zichzelf. Op diezelfde dag had hij een willekeurige voorbijgangster toegeroepen dat hij haar in de nek zou steken. De verdachte zegt deze vrouw niet te kennen. In december 2017 had hij een GGZ-verpleegkundige ook al bedreigd met woorden als 'Ik ga je doodmaken'. Tijdens de zitting zegt Roelof M. daar geen spijt van te hebben. 'Ik had hem moeten raken.'



Ontoerekeningsvatbaar

Psychiaters van het Pieter Baan Centrum stellen vast dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is voor zijn daden. Hij is psychotisch, schizofreen, paranoïde en heeft waanideeën. Omdat hij zich bedreigd voelde, had hij een mes bij zich. Alleen een behandeling onder dwang zou zijn geestelijke toestand kunnen stabiliseren.

De officier van justitie neemt dat advies over. Hij zegt het erg zorgelijk te vinden dat er gevaar is voor herhaling en escalatie. De man is in 2007 ook al veroordeeld voor een poging tot doodslag omdat hij zijn vader had gestoken. Roelof M. is toen een jaar opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Het OM eist dat de man ditmaal voor onbepaalde tijd onder dwang wordt behandeld in een tbs-kliniek.



Onderzoek naar alternatieven

De advocaat wenst dat er meer onderzoek komt naar alternatieven. De verdachte wil praten met deskundigen van de reclassering, wat hij eerder weigerde te doen. Verder kondige de raadsman nu alvast aan in hoger beroep te gaan als de man toch tot tbs wordt veroordeeld. De rechtbank doet 21 maart uitspraak.