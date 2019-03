Brand in keuken, twee woningen tijdelijk onbewoonbaar

Twee huizen aan de Populierstraat in Den Haag zijn tijdelijk onbewoonbaar. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan de Populierstraat in Den Haag heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed. Vier woningen werden door de brandweer ontruimd, twee daarvan zijn tijdelijk onbewoonbaar. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond in de keuken van een portiekwoning en is naar één van de naastgelegen huizen doorgeslagen. Volgens de brandweer was het vuur snel onder controle.