Gemaskerde man overvalt supermarkt in Wassenaar

De supermarkt aan de Starrenburglaan is overvallen |Foto: Regio15

WASSENAAR - Supermarkt Dirk van den Broek aan de Starrenburglaan in Wassenaar is donderdagavond overvallen door een gemaskerde man met een vuurwapen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er bij de overval geen gewonden gevallen.

De overvaller kwam rond 21.00 uur de winkel binnen. Hij bedreigde het personeel met een vuurwapen en dwong hen de kluis open te maken. Omdat dit niet lukte, moesten ze geld uit de kassa geven. De dader ging er na de overval vandoor en is nog niet gepakt. Het personeel heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.

De overvaller is tussen de 1,80 en 1,90 meter en droeg een bivakmuts, een zwarte jas en donkere sportschoenen. Hij had een zwarte rugzak bij zich. De politie is op zoek naar getuigen.