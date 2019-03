Deel dit artikel:













Supermarkt in Wassenaar overvallen Foto: Regio15

WASSENAAR - Supermarkt Dirk van den Broek aan de Starrenburglaan in Wassenaar is donderdagavond overvallen. Dat bevestigt de politie. Volgens een woordvoerder zijn er bij de overval geen gewonden gevallen. De dader ging er na de overval vandoor en is nog niet gepakt.

De overvaller kwam rond 21.00 uur de winkel binnen. De politie zegt dat de man bij de overval met iets heeft gedreigd, maar de woordvoerder kan nog niet zeggen met wat. De overvaller had een zwarte jas aan, is rond de 1,85 meter en droeg Nike-schoenen onder een blauwe spijkerbroek.