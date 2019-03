Deel dit artikel:













West Wekker: Internationale Vrouwendag en City Pier Night Walk in Den Haag Foto: Richard Mulder

REGIO - Goedemorgen! Het is vandaag Internationale Vrouwendag, in de hele regio wordt van alles georganiseerd rond deze dag. Dat en meer lees je in de West Wekker van vrijdag 8 maart.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Deze dag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten op het gebied van onder andere arbeid en kiesrecht. We gaan langs bij een fototentoonstelling van Poolse vrouwen op het Haagse Regentesseplein.

In Den Haag vindt de tweede editie van de City Pier Night Walk plaats. Deze wandeltocht wordt altijd gehouden voorafgaand aan de NN CPC Loop van aanstaande zondag. De avondwandeling van circa 12 kilometer start op het Malieveld en loopt richting de boulevard van Scheveningen

Het weer: Het wordt vandaag iets beter dan gisteren. In het begin van de dag kan er nog wat regen vallen, maar in de loop van de dag krijgen we opklaringen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 8 graden.



Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan





En dit moet je ook nog weten:

Bij het ministerie van Defensie in Den Haag ontbijt minister Bijleveld met 75 vrouwen die bij defensie werken. Ze vieren het feit dat er 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht zitten.

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) hebben opgeroepen tot een solidariteitsbijeenkomst bij de Haagse As Soennah-moskee tijdens het vrijdaggebed. Bij de moskee werden afgelopen weekend een kwetsend spandoek en een etalagepop geplaatst door anti-islamiseringsbeweging Pegida.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond. Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.

