Raymond van Barneveld kansloos tegen Peter Wright

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld heeft in de Premier League opnieuw een nederlaag geleden. De Hagenaar, bezig aan zijn laatste jaar als prof, verloor in Aberdeen van Peter Wright. De Schot won met duidelijk verschil, 7-3.

Van Barneveld blijft daardoor laatste in de stand. Zijn landgenoot Michael van Gerwen, koploper in de Premier League, bleef later op de avond tegen thuisspeler John Henderson steken op een gelijkspel (6-6).

