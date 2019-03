Herinneringen aan kattenkwaad voor 'iedereen met een jonge ziel'

DEN HAAG - Ze voelen zich vereerd en ook best trots. Theatergezelschap 'Thomas, Sacha en Jos' mocht een voorstelling maken van een boek van schrijver Toon Tellegen. Vrijdag gaat het stuk in Den Haag in première.

In de voorstelling 'Herinneringen aan mijn broer' komen verhalen voorbij over heldendaden en kattenkwaad uit de jeugd van kinderboekenschrijver Toon Tellegen en zijn overleden broer. De voorstelling is gebaseerd op Tellegens boek De Seringenboom.

Toon Tellegen is de held van het trio. 'Eerder heeft Tellegen voor ons al een voorstelling geschreven', zegt Jos Nargy, de Jos van 'Thomas, Sacha en Jos'. 'Dat stuk heet 'Een vorig leven' en dat werd een boek. Nu schreef hij na het overlijden van zijn broer een boek en hij vroeg ons of we daar een voorstelling van wilden maken.'



'Vrije hand gekregen'

'We voelen ons uiteraard zeer vereerd, vooral omdat we de vrije hand kregen', zegt Sacha Muller. 'Maar het gaat niet alleen om Toon en zijn zes jaar oudere broer', zegt Thomas van Ouwerkerk, 'het gaat over broers, heldendaden en kattenkwaad'. 'De voorstelling is geen kindervoorstelling maar voor iedereen met een jonge ziel', zegt Sacha. 'De kleine mag ook mee.'

De voorstelling is in Zaal 3, onderdeel van Het Nationale Theater op het De Constant Rebecqueplein in Den Haag.

