CPC Loop afgelast door extreem weer

DEN HAAG - De NN CPC Loop Den Haag is afgelast. De organisatie acht het niet verantwoord om ruim 41.000 lopers van start te laten gaan onder de onstuimige weersomstandigheden.

De organisate liet zaterdagavond nog weten dat de loop vooralsnog doorging, maar uiteindelijk heeft de harde wind doen besluiten de loop alsnog af te gelasten, aldus een woordvoerder. 'De windkracht is oplopend tot 7 met windstoten tot 100 km per uur. Door het zeer slechte weer kan de gevoelstemperatuur hierdoor dalen tot het vriespunt, waardoor er op het parcours en het Malieveld een een onveilige situatie ontstaat voor zowel lopers als het publiek.' Na overleg met de Burgemeester en hulpdiensten heeft de organisatie het besluit genomen om het evenement af te gelasten.

De organisatie zegt de maatregel te betreuren. 'Ook wij hebben ontzettend uitgekeken naar deze 45ste editie van de NN CPC Loop Den Haag. Een tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat bij de NN CPC loop Den Haag, altijd voorop.' De organisatie roept mensen op om niet naar het Malieveld te komen. Over wat er gebeurt met het inschrijfgeld en een eventueel alternatieve loop op een ander moment, wil de organisatie nog geen uitspraken doen. 'Daar komen we later op terug.'



Reactie Krikke

Burgemeester Pauline Krikke noemt het 'jammer' voor de ruim 41

.000 enthousiaste lopers dat CPC niet door kan gaan. 'Een vrolijk sportief evenement, jaarlijks een van de grootste evenementen in onze stad.'

De burgemeester was zondagochtend rond half zeven op het Malieveld om met de organisatie en hulpverleners de weersomstandigheden te bekijken. Zij toont begrip voor de keuze om de loop niet door te laten gaan: 'Hoe mooi het evenement ook is en hoezeer ik de lopers hun wedstrijd ook gun, de veiligheid van de deelnemers staat altijd voorop.'



Code geel

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgekondigd. Zondag vanaf het eind van de ochtend en de gehele middag komen harde windstoten voor van 80 tot 100 kilometer per uur.