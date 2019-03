66 minuten geen bussen en trams in Den Haag

DEN HAAG - De vakbonden CNV, VCP en FNV organiseren op maandag 18 maart een nieuwe actie voor een goed pensioen. Het is de bedoeling dat bussen en trams van de HTM van 6.00 tot 7.06 uur (66 minuten) niet rijden. Ook in Amsterdam en Rotterdam zal het openbaar vervoer rond dat tijdstip 66 minuten stoppen.

De bonden sluiten niet uit dat personeel van andere vervoersbedrijven zich bij de acties aansluiten. De 66 minuten staking is symbolisch, omdat de bonden willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Om 7.06 zal de dienstregeling weer opgestart worden. De verwachting is dat na de ochtendspits alle lijnen weer normaal rijden.

De vakbonden van politie, douane, brandweer en ambulance organiseren op 18 maart een estafetteactie in heel Nederland in de vorm van zwaan-kleef-aan. Werk- en dienstvoertuigen rijden met een snelheid van 66 kilometer per uur richting Den Haag. Bij de grenzen van de regionale eenheden wordt het estafettestokje overgedragen. Vanuit de negen regionale bijeenkomsten zullen zich hierbij een aantal bussen aansluiten die meerijden naar Den Haag. Daar vindt vanaf 15.00 uur een afsluitende demonstratie plaats op het Malieveld.



Schoonmakers ook in actie

In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24 uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt volgens de bonden gestaakt. De actievoerders verzamelen zich volgens de bond op tien regionale actiebijeenkomsten in Schiphol, Groningen, Leeuwarden, Heerlen, Eindhoven, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

De actievoerders willen onder meer dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt bevroren, indexatie van de pensioenen en het verruimen van de pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen en flexwerkers.