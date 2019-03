'Bezinningsmoment' uit protest tegen actie bij As-Soennah-moskee

DEN HAAG - Moslimorganisaties hebben voor vrijdagmiddag een 'moment van bezinning' aangekondigd bij de As-Soennah-moskee in Den Haag. Dat doen ze om te protesteren tegen het voorval vorige week. Toen werden een pop en spandoek voor het gebouw geplaatst, waarmee de profeet Mohammed werd beledigd. Vermoedelijk zat anti-moslimorganisatie Pegida achter de actie.

'Een moment van bezinning, dat hebben we sowieso op vrijdag', zei Abdelhamid Taheri, voorzitter van de As-Soennah-moskee vrijdagmorgen op Radio West. Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) hebben opgeroepen tot de actie tijdens het vrijdaggebed. De organisaties zien de actie van afgelopen zondag als een aanval op de hele moslimgemeenschap.

Voorzitter Abdelhamid Taheri zei bij Muijs in de Morgen dat hij nog geen aangifte heeft gedaan van het voorval van afgelopen zondag. Hij was samen met een aantal collega's naar het politiebureau gegaan, maar daar bleek dat maar één persoon aangifte kon doen. De voorzitter gaat zich verder verdiepen in de feiten en zal dan alsnog aangifte gaan doen.

