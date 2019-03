Dinsdag 12 maart in Team West

DEN HAAG - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 12 maart ziet u de volgende zaken:

- In Leiden en Oegstgeest zijn vier vrouwen het slachtoffer van straatrovers geworden. Het gaat waarschijnlijk elke keer om dezelfde daders. Eén verdachte is al aangehouden, de tweede wordt nog gezocht.

- Tijdens de jaarwisseling is in de Bussumsestraat in Den Haag een auto in brand gestoken. We tonen bewakingsbeelden waarop de brandstichting is te zien.

- De politie is nog steeds op zoek naar Errol Janssen, de vermoedelijke moordenaar van Karel Pronk. Er zijn nieuwe vragen.

- Een man uit Schoonhoven betrapt twee inbrekers bij het huis van zijn vader. Er ontstaat een worsteling, waarbij hij flink gewond raakt.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.