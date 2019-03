Weerman Huub Mizee over het weer tijdens de CPC: 'Het ziet er niet best uit'

Als het gaat waaien, dan zou het windkracht 5 tot 7 kunnen worden in combinatie met regen. De temperatuur ligt 's middags rond een graad of 8. 'Dat is wat aan de lage kant, maar als je goed getraind bent, dan is het allemaal wel te doen', stelt Huub de lopers gerust.

Tekst gaat verder onder video.



Bekijk hier het programma van de dag.

Omroep West is er zondag de hele dag van 9.30 uur tot 18.00 uur live bij via de website, app en televisie. Op 89.3 Radio West hoor je ieder uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. En in het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC. Mis ook dit jaar niks van de CPC bij Omroep West.

