Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overleden man Weimarstraat was dakloze die op de kapperszaak paste Verschillende hulpdiensten in de WeimarstraatI Foto: Regio15

DEN HAAG - De man die donderdag in de Weimarstraat door koolmonoxidevergiftiging overleed was een Poolse man. 'Hij was een rustige jongen.' Dat zegt kapper Reis Kosedag over de dode man die gisteren werd gevonden in het achterhuis boven zijn zaak aan de Weimarstraat in Den Haag. De kapper liet de man wel eens slapen in het achterhuis. 'Dan kon hij opletten op de zaak.'

'Hij heette Radek. Ik kende hem sinds een jaar of anderhalf. Ik heb hem ook een paar keer geknipt,' aldus Kosedag. 'Hij was dakloos en had een huis nodig. Ik vond hem zielig dus ik liet hem af en toe binnen slapen. Het huis was verder leeg en hij betaalde alleen als hij geld had. Soms had hij werk.' De politie wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen. De laatste twee weken was het hem opgevallen dat hij Radek niet meer zag. 'Ook twee nichtjes hadden hem niet meer gezien. Gisteren kwamen twee van zijn vrienden hem ophalen voor werk, dat deden ze soms als er werk was, maar hij deed deur niet open en nam de telefoon niet op.'

Man gevonden op bed De kapper heeft een sleutel van het achterhuis, dus toen Radek niet open deed voor zijn vrienden maakte Kosedag de deur open. 'Ik deed hem ook bijna meteen weer dicht, vanwege de lucht. Radek lag op zijn bed. Daarna hebben we de politie gebeld.' De kapsalon blijft voorlopig nog even dicht. 'Zeker vandaag nog. Ik ga niet aan het werk zolang ik niet zeker weet wat er gebeurd is. Eerst maar eens dat probleem oplossen.' LEES OOK: Waarom is koolmonoxide zo'n sluipmoordenaar?