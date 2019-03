Zes Intertoys-winkels in de regio gaan dicht

REGIO - Zes van de 91 filialen van speelgoedwinkel Intertoys die moeten sluiten, staan in onze regio. Dat blijkt uit een lijst die Intertoys gepubliceerd heeft. Het gaat om winkels in Delft, Rijswijk, Schoonhoven, Gouda, Lisse en Zoetermeer.

De curator van de eerder failliet verklaarde speelgoedwinkelketen maakte vrijdag bekend dat de Portugese investeerder Green Swan met een deel van de winkels van de speelgoedketen een doorstart maakt. Waarschijnlijk houden tussen 1000 tot 1500 van de 3200 werknemers hun baan.

Green Swan wil ongeveer 220 winkels openhouden. Of dat aantal ook gehaald wordt, is onder meer afhankelijk van verdere onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers. Green Swan wil een deel van de eigen winkels aan franchisenemers verkopen.



Half mei dicht

Voor 91 Intertoys-winkels valt sowieso het doek. Die gaan half mei dicht. Zaterdag begint in die filialen de opheffingsuitverkoop. Het gaat in onze regio om de winkels aan de Troelstralaan in Delft, de Willemstraat in Rijswijk, de Haven in Schoonhoven, de Nieuw-Marktpassage in Gouda, het Blokhuis in Lisse en de Florence Nightingalelaan in Zoetermeer.

LEES OOK: Drukte bij Intertoys vanwege faillissement