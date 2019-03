Inbrekersbende uit Gouda moet jaren de cel in

GOUDA - Vijf mannen uit Gouda moeten tot 5,5 jaar de cel, vanwege in totaal 23 inbraken bij ouderen en andere hulpbehoevenden. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had tot negen jaar cel geëist.

De vijf opereerden in wisselende samenstelling en hadden een vast patroon. Ze sloegen 's nachts toe in plaatsen die in de buurt van een snelweg liggen en zochten bewust naar zogeheten sleutelkluizen bij de voordeur. Die zijn bedoeld voor hulpverleners, maar de Gouwenaars braken de kluisjes open en konden zo met de sleutel naar binnen. Ook braken ze ramen open.

Het vijftal haalde de huizen volledig overhoop. Ook kwamen ze in slaapkamers, zelfs als er nog mensen lagen te slapen. Verschillende slachtoffers hebben verklaard dat er midden in de nacht ineens iemand naast hun bed stond.



Tot 5,5 jaar cel

De hoofddader - een 22-jarige Gouwenaar - reed de andere daders rond. Vanwege zijn grote rol kreeg hij de hoogste straf: 5,5 jaar cel. De vier andere mannen moeten variërend van 16 tot 40 maanden de cel in.

