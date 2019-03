Poolse vrouwen centraal op Internationale Vrouwendag: 'Nederland gelooft in mij'

DEN HAAG - Ruim 30 trotse Poolse vrouwen staan vanaf vrijdag met hun foto op het Regentesseplein in Den Haag. Op Internationale Vrouwendag is de fototentoonstelling 'We zijn hier. Heel kort - heel lang' geopend, een initiatief van het Poolse vrouwencentrum Polka. Kasia's foto hangt er ook: 'Ja, dit is de mijne! Oh mijn god, het is zo mooi!'

De tentoonstelling bestaat uit foto's die door Poolse bewoners van Den Haag ergens in de stad zijn gemaakt en die een weergave zijn van het leven van 'gewone mensen' en hun verhalen in de stad. 'We willen vooral de Poolse vrouwen in Den Haag een gezicht geven', zegt Anna Kowalska, organisator van de tentoonstelling.

Via Facebook riep vrouwencentrum Polka haar volgers op om eigen foto's die ergens in Den Haag gemaakt zijn op te sturen. 'De opdracht was om foto's te sturen die momenten van geluk en blijdschap vangen', vertelt Kowalska. 'Wij wilden door middel van de expositie aan de andere bewoners van de stad laten zien dat onze prachtige stad ook iets met de Poolse bewoners doet.'



'Ik ben Nederland zo dankbaar'

Kasia Demiral is een van de vrouwen die een foto heeft opgestuurd. Ze reageert enthousiast als ze haar foto voor het eerst ziet staan op het Regentesseplein. 'Ja, dit is de mijne! Oh mijn god, het is zo mooi!' Het geeft Kasia vooral een trots gevoel dat haar foto te bewonderen is. 'Het laat zien hoe goed we bezig zijn. We hebben vaak veel meegemaakt in ons leven, het is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk dat we kunnen laten zien hoe erg we genieten van het leven hier.'

Ook Kasia heeft het niet makkelijk gehad vroeger. 'Ik had een moeilijke thuissituatie met mijn ouders. Veel verkeerde beslissingen gemaakt', vertelt ze. Hier in Nederland is ze weer helemaal opgebloeid, mede door haar Nederlandse vriend en zijn familie. 'Ik ben de Nederlandse maatschappij zo dankbaar. Jullie maken mij beter. Jullie geloven in mij. Dat hoorde ik nooit in mijn eigen land, van mijn eigen mensen.'



Internationale Vrouwendag

Dat de fotoserie alleen om de Poolse vrouw draait heeft volgens Kowalska een reden. 'Een jaar geleden heb ik in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de problemen en behoeften van de Poolse gezinnen die in Segbroek wonen. Daaruit bleek dat de sleutel tot integratie de Poolse vrouwen zijn', vertelt ze. 'De vrouwen zijn degenen die als eerste naar buiten gaan, die contact met andere mensen zoeken. Ze leren als eerste de taal.'

Een rolmodel voor de Poolse vrouwen op Internationale Vrouwendag wil Kasia zichzelf niet noemen - 'dat is een te groot woord' - maar ze heeft wel een belangrijke boodschap: 'We moeten in onszelf geloven. Het leven is niet alleen maar problemen, hard werken of studeren. Het is ook de zon, de mensen om je heen en het eten dat elke dag op tafel staat. We moeten geloven in positiviteit.'

