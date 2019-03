Talkshow FRITS! trapt af met een terugblik op hoogtepunten

DEN HAAG - Komende zaterdag start talkshow FRITS! van Omroep West met het dertiende seizoen. Dit seizoen zijn onder anderen commissaris van de Koning Jaap Smit, journalist Frits Wester en zanger Ernst Daniel Smid te gast. Voor het zover is blikt Huffnagel terug op de leukste en interessantste gasten uit het vorige seizoen.

Daarin zitten onder anderen actrice Isa Hoes over haar voorstelling over de overgang, Hagenaar Dennis Weening over het stoppen bij Expeditie Robinson en zijn nieuwe avontuur bij Spike TV.

Maar ook wereldkampioen MMA-boksen Gegard Mousasi vertelde in het afgelopen seizoen dat het tijd werd om te stoppen met zijn bokscarrière. En dat was niet de enige ontboezeming. Zanger Guus Meeuwis verklapte dat hij bezig was met een kerstliedje. De zanger heeft 25 jaar lang geprobeerd om een uniek kerstnummer te schrijven, maar dit lukte pas afgelopen zomer.



Elke zaterdagavond: FRITS!

FRITS! begint zaterdag 16 maart met een nieuw seizoen. Presentator Huffnagel ontvangt wederom vele gasten uit de wereld van ondernemen, politiek, entertainment en sport.

FRITS! is elke zaterdagavond om 20.00 uur te zien op TV West en wordt daarna ieder uur herhaald. Een opname van de talkshow bijwonen is ook mogelijk. Mail hierover naar frits@omroepwest.nl.