Steekpartij Steenwijklaan Den Haag na relationele ruzie Het steekincident gebeurde in een woning | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een conflict in de relationele sfeer was vrijdagmiddag vermoedelijk de aanleiding voor een steekpartij in een huis aan de Steenwijklaan in Den Haag. Het vrouwelijke slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het mee lijkt te vallen. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. Er is nog niemand aangehouden. De politie kon nog geen signalement van de verdachte geven.