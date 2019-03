D66 Den Haag wil beter inburgeringssysteem: 'Kwaliteit niet goed genoeg'

Nieuwkomers krijgen taalles in Den Haag | Foto: ANP

DEN HAAG - Als het aan de Haagse D66 ligt, wordt het huidige inburgeringsstelsel aangepast. Zo moet er onder andere een kwaliteitskeurmerk voor de inburgeringscursus komen en één vast contactpersoon. Fractievoorzitter Hanneke van der Werf heeft daarom een plan bij de gemeenteraad ingediend.

'Het aantal aanbieders is momenteel hoog en de kwaliteit laat regelmatig te wensen over. Zo'n kwaliteitskeurmerk geeft de gemeente de mogelijkheid om nieuwkomers beter te adviseren bij hun keuze voor een taal- of inburgeringsaanbieder', legt Van der Werf uit.

'Een persoonlijke begeleider kan daarbij een belangrijke rol spelen bij de advisering. Deze begeleiding kan bij een fysiek loket in de wijk vorm krijgen.'



Werken tijdens inburgering is goed

In het actieplan pleit D66 ook voor een betere combinatie van inburgeren en werken. Volgens de fractie is een inburgeringstraject op dit moment nog lastig te combineren met werken.

Van der Werf: 'Dat is een gemiste kans, omdat een baan zorgt voor binding met de samenleving. Ook is het een kans om de taal goed te leren. Door al tijdens de inburgering aan de slag te gaan, wordt voorkomen dat er een grote afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat en langdurige bijstand noodzakelijk is.'

LEES OOK: