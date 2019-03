Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bij goed resultaat zet ADO Den Haag grote stap naar handhaving in eredivisie Foto: Soccrates Images/Nabewerking: Omroep West

DEN HAAG - ADO Den Haag kan dit weekend, indien het wint van sc Heerenveen, goede zaken doen als het gaat om handhaving in de eredivisie. ‘Ik ga niet iedere keer over 'een stap zetten' praten', reageert trainer Fons Groenendijk. 'We moeten gewoon wedstrijden winnen.'

Verwachting Fons Groenendijk:

'Het is het hele seizoen al zo dat wanneer je twee keer wint je opeens op een play-offplek staat, maar andersom ook naar beneden. Dat is inherent aan deze competitie', vervolgt hij. 'Het is een opvallende statistiek bij Heerenveen. 53 Doelpunten voor en 54 tegen. Ik hoop dat wij ze zaterdag ook maken en niks tegen krijgen. Wij willen heel graag de wedstrijd naar ons toehalen. Dan is de factor geluk ook van belang. Vorige week schiet Danny Bakker onderkant lat en vijftien seconde later ligt de bal bij ons in het net.' 'Zij hebben heel veel kwaliteiten voorin, anders scoor je niet zo veel. Dat moeten we neutraliseren. De tandem Michel Vlap - Sam Lammers draait goed. Onderschat ook Mitchell van Bergen en Dennis Johnsen niet.’ Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk kiest tegen Heerenveen voor dezelfde elf als tegen De Graafschap. Voor Wilfried Kanon wacht zijn honderdste wedstrijd in de basis bij ADO Den Haag. Uitgelicht:

In het seizoen 2010/2011 won ADO Den Haag in eigen huis met 3-1 van SC Heerenveen. De Haagse doelpunten werden toen gemaakt door Danny Buijs, Charlton Vicento en Lex Immers. Volg ADO Den Haag – SC Heerenveen live:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en sc Heerenveen is zaterdagavond vanaf 19.40 uur live op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.