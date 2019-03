Middenvelder John Goossens positief over ADO: 'Kans dat ik contract ga verlengen'

DEN HAAG - De laatste vier wedstrijden op rij kwam hij in actie en met opnieuw een basisplaats in het vooruitzicht zaterdag tegen sc Heerenveen lijkt John Goossens een vaste waarde te zijn in het elftal van ADO Den Haag.

De 30-jarige Goossens kwam een jaar geleden naar ADO en heeft het sindsdien uitstekend naar z'n zin in Den Haag. De middenvelder staat dan ook open voor een langer verblijf bij de club, vertelt hij vrijdag in TV West Sport.

'Ondanks de geringe minuten die ik dit seizoen speelde heb ik het prima naar m'n zin, het is een fijne club om te werken en met een leuke selectie. De kans zit er zeker in dat ik mijn aflopende contract bij ADO ga verlengen. Er is me nog geen aanbieding gedaan, maar de club wil graag in gesprek en ik sta er positief tegenover.'



Avontuur in de VS

Goossens speelde eerder voor NEC en Feyenoord. Daarna vier jaar in het buitenland, waarvan de laatste twee jaar in de Verenigde Staten bij de club Chicago Fire de mooisten waren. Zo'n avontuur is voor de Hoofddorper nog altijd aanlokkelijk maar lijkt niet realistisch.

'Het buitenland heeft ons gezin veel gebracht, onze kinderen zijn tweetalig opgevoed en maken nu bijvoorbeeld makkelijk vrienden. Maar ze hebben nu hier hun leven en om ze dan weer uit hun omgeving te trekken, daar twijfel ik erg aan. Je moet nu wel heel egoïstisch zijn om te roepen; als ik de kans krijg ga ik terug naar Amerika. De mening van m'n gezin zou dan wel heel zwaar wegen.'

John Goossens praat in TV West Sport ook over het huidige ADO Den Haag. Daarnaast zijn in de uitzending de rubriek D'r uit met Buyt en de vlog van Aad de Mos te zien.