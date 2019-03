Deel dit artikel:













AFC-spits Ignacio: 'Volgens mij gaan onze tegenstanders op vrijdag allemaal vroeg naar bed' Raily Ignacio heeft gescoord voor AFC | Foto Orange Pictures

REGIO - In de tweede divisie heeft AFC uit Amsterdam na de winterstop de koppositie verspeeld. Het lijkt wel alsof er zand in de Amsterdamse geoliede machine is gekomen. Want van de zeven wedstrijden die AFC in 2019 heeft gespeeld, wisten ze er maar twee te winnen. Zaterdag speelt de ploeg van Hagenaar Raily Ignacio tegen Rijnsburgse Boys.

'Je merkt echt dat onze tegenstanders na de winterstop veel scherper zijn. Ze komen met een ander gevoel naar ons toe. Eerst was het: O, we moeten tegen AFC. En toen werd het: We spelen tegen de koploper', zegt Ignacio zoekend naar een verklaring voor de mindere prestaties van zijn club. 'Ik heb soms echt het idee dat die jongens op vrijdagmiddag al om vier uur naar bed gaan, omdat ze de volgende dag tegen ons spelen', verklaart hij lachend.

Van extra druk bij de Amsterdammers nu de prestaties tegenvallen is volgens Ignacio geen sprake. 'Natuurlijk staan wij liever op plaats één dan op plek twee. Maar aan de andere kant: het gaat erom waar je na de laatste speeldag staat.' Wat dat betreft zou de ontknoping van dit seizoen een kopie kunnen worden van vorig seizoen, toen Kozakken Boys en Katwijk als nummers twee en één van de ranglijst uitmaakten wie zich kampioen mocht noemen. Op 25 mei wordt het seizoen afgesloten met de wedstrijd IJsselmeervogels - AFC, de huidige nummers één en twee.

Contract met twee jaar verlengd

Contract met twee jaar verlengd

Ignacio heeft onlangs zijn contract met de Amsterdammers verlengd met twee seizoenen. Er was ook interesse voor de spits vanuit zijn oude club Rijnsburgse Boys. 'Ik heb een goed gesprek met ze gehad', zegt Ignacio. 'Maar uiteindelijk heb ik niet op hun aanbod gewacht omdat ik zo tevreden was met het voorstel van AFC. Ik heb toen netjes tegen Rijnsburg gezegd dat ze niet op mij hoefden te wachten, en dat respecteerden ze ook.'