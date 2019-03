Eerste kievitsei in Zuid-Holland gevonden: 'Ons ei is in een normale broedperiode gevonden'

Het eerste kievitsei dat gevonden is in Zuid-Holland | Foto: Marleen van der Lee

BENTHUIZEN - Het eerste kievitsei van Zuid Holland is gevonden in een weiland bij Aarlanderveen. Gerda van der Ham van Weidevogelgroep De Weteringen ontdekte het nest na een tip van boer Frank Luijben, eigenaar van het weiland. Voorlopig blijft het nest op zijn plek liggen. De kievit is een beschermde diersoort en de komende tijd zetten vrijwilligers zich samen met boer Frank in om het ei te beschermen.

Het perceel in Aarlanderveen is van kaasboerderij Luijben. Voor vogels is het goed vertoeven in hun weilanden. 'Wij houden bij het bemesten rekening met de weidevogels die komen broeden', laat Luijben weten. 'De weilanden die populair zijn bij weidevogels, bemest ik met dikke mest. Hierin zitten veel stukjes stro, die de vogels gebruiken voor het maken van een nest.'

'Als de boeren gaan mesten, trekken verschillende vrijwilligers mee de weilanden in. Zo kunnen zij mogelijke nesten markeren', zegt Marleen van der Lee van vrijwilligersorganisatie De Groene Motor. Van der Ham vond het ei vrijdag in een weiland dat al bemest was. De vogel had waarschijnlijk met het stro een mooi nestje gemaakt.



Een handje helpen

De komende tijd zullen vrijwilligers het nest zo veel mogelijk in de gaten houden. Het zal dan ook blijven liggen tot het ei uitgekomen is. 'Er worden afspraken gemaakt met de boer om het nest veilig te houden.' Verwacht wordt dat binnen drie weken een kuikentje uit het ei kruipt.

Boer Luijben helpt de weidevogels graag een handje, wanneer zij zich genesteld hebben. 'Als blijkt dat de koeien over twee weken al naar buiten kunnen, dan doe ik dat het liefst in het perceel vlak naast het kievitsnest. De koeien zorgen namelijk voor mest en insecten. Die insecten zijn weer extra voedsel voor de weidevogels.'



Begin van de lente

Het ei uit Aarlanderveen is niet het eerste kievitsei van dit jaar in Nederland. Dat werd 28 februari al gevonden in de gemeente Fryske Marren in Friesland. 'Dit was uitzonderlijk vroeg. Ons ei is wel in een normale broedperiode gevonden', zegt Van der Lee.

De kievit begint elk jaar als een van de eerste weidevogels in Nederland met broeden. Het moment van het vinden van het kievitsei wordt daarom altijd al gezien als het begin van de lente. 'Het zoeken naar het eerste kievitsnest is daarom ook een beetje een sport geworden', aldus van der Lee.

