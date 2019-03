Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ADO-speler Sheraldo Becker in 2019 meest productieve speler in eredivisie ADO Den Haag-speler Sheraldo Becker in actie | Foto Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Sheraldo Becker is de meest productieve speler van dit kalenderjaar in de eredivisie. Dat zocht statistiekenbedrijf Opta uit. De aanvaller van de Haagse club creëerde dit jaar zeventien kansen en was bij zeven van de laatste tien eredivisiedoelpunten van ADO betrokken. 'Tot nu toe gaat het zeker goed', reageert Becker.

'Ik ben belangrijk voor het team, alleen laten we de punten liggen', vervolgt de buitenspeler. 'Ik blijf dezelfde dingen doen op trainingen, maar het komt er in 2019 nu uit. Hoe het nu bij mij zo goed gaat? Ik begin 2019 met een doelpunt en een assist, een wedstrijd later geef je weer een assist. Dat geeft je dan gewoon een lekker gevoel en dan ga je ook met een goed gevoel weer het veld in.' In 2019 gaf Steven Bergwijn (PSV) ook vijf assists, maar creëerde minder kansen. Voor Younes Namli (PEC Zwolle), Jens Toornstra (Feyenoord) en Martin Ödegaard (Vitesse) staat de teller op vier assists. Sam Larsson (Feyenoord) en Ödegaard creëerde evenveel kansen, maar gaven weer minder assists. LEES OOK: Bij goed resultaat zet ADO Den Haag grote stap naar handhaving