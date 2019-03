Hoge woontorens blijven gemoederen in Leiden bezighouden

LEIDEN - De mogelijke komst van drie hoge woontorens blijft de gemoederen in Leiden bezighouden. Hoewel buurtbewoners tegen de komst van de flats zijn, ziet de gemeenteraad hoogbouw aan de rand van de stad wel zitten. De Leidse MilieuRaad (LMR) werpt zich nu in de strijd. De raad heeft het gemeentebestuur geadviseerd niet hoger te bouwen dan zeventig meter.

'Hoogbouw is alles behalve milieuvriendelijk. Per woning zijn zeer veel bouwstoffen nodig. En hoe hoger je bouwt, hoe energie-intensiever het wordt', vertelt LMR-voorzitter Rob Boerée. 'Zo is beton één van de grootste energieverbruikers in de wereld. Bij het maken van beton wordt ongelooflijk veel CO2 uitgestoten.'

Volgens het Leidse D66-raadslid Sander van Diepen is in de hoogte bouwen juist de enige optie om de stad groen te houden. 'En daarbij zitten in ons plan juist veel groene elementen. Naast een duurzaam gebouw wordt ook het gebruik van deel- en elektrische auto's gestimuleerd. En natuurlijk het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.'



8500 woningen moeten er in Leiden komen

In Leiden moeten de komende jaren 8500 woningen worden gebouwd. De gemeente Leiden kwam daarom vorig jaar met het plan om langs de Willem de Zwijgerlaan drie woontorens te bouwen. De hoogste toren zou 115 meter hoog moeten worden. In de flats zouden in totaal 550 koop- en huurwoningen komen.

De gemeente had echter niet aan de buurtbewoners gevraagd wat zij ervan vonden. Een aantal buurtbewoners was niet blij met de mogelijke komst van de flats. Daarom organiseerden zij een enquête. Daar kwam uit naar voren dat bijna tweederde tegen het plan is.



Buurtbewoners bang voor extra verkeer

De buurtbewoners vinden het niet erg dat er op die plek gebouwd wordt, maar dan wel maximaal twintig à dertig meter hoog. Ze zijn bang dat de hoge torens zullen leiden tot extra verkeer in de wijk en mogelijk parkeeroverlast. De buurtbewoners zijn dan ook blij met het advies van de LMR.

Eerder hadden de buurtbewoners al een handtekeningenactie opgezet om een referendum over de bouw af te dwingen. Voor een zogenoemd 'inleidend referendumverzoek' - de eerste stap naar een referendum - zijn 750 handtekeningen nodig. Die werden ruimschoots bereikt. De gemeenteraad besluit overigens zelf of zo'n referendum er komt. Daarbij is het niet bindend.



'We zijn terughoudend'

D66-raadslid Van Diepen: 'De LMR adviseert ons om terughoudend te zijn. En dat zijn we ook. Deze plek is juist maar één van de plekken waar je hoger dan zeventig meter kan bouwen. Daarom kiezen we voor deze plek: het openbaar vervoer ligt dichtbij en er is een duidelijke ambitie voor vergroening.'

LMR-voorzitter Boerée denkt dat er genoeg andere opties zijn om aan die 8500 woningen te komen. 'Het is zelfs helemaal uitgetekend waar dat zou kunnen, bijvoorbeeld in de Lammenschansdriehoek. Daar kun je veel appartementengebouwen opzetten en dan gaat het hard in de aantallen.'

