Elf verdachten spookbewoning langer vast, zeven weer vrij

DEN HAAG - Elf van de achtien verdachten die dinsdag werden aangehouden bij een grote politieactie tegen spookbewoning blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De andere zeven mochten naar huis, maar zijn nog wel verdachte.

Hoofdverdachte is een 43-jarige man uit Nootdorp. Hij zou via zijn bedrijf woningen hebben gehuurd, om ze vervolgens door te verhuren aan zogenoemde spookbewoners, dat zijn mensen die niet ingeschreven staan bij de gemeente en dus anoniem kunnen blijven. Ze betalen de huur vaak contant.

De hoofdverdachte had met twee andere verdachten, een 36-jarige man uit Rijswijk en een 57-jarige Zoetermeerder nog een ander bedrijf. Via dat bedrijf deden ze hetzelfde. Een van de verdachten is een adviseur van de korpsleiding van de politie. Volgens de NOS gaat het om Donovan A. De drie lieten volgens het OM de huur dus vaak contant afrekenen. Dat geld werd via de bedrijven witgewassen.

De andere verdachten van wie het voorarrest is verlengd waren in de woningen waar tijdens de actie verdachte zaken werden aangetroffen. Tijdens de doorzoekingen vond de politie 6,5 miljoen euro contant geld, drie vuurwapens en verschillende soorten harddrugs.

Dinsdag werden ook veertien auto's in beslaggenomen, en namen agenten dure horloges en grote hoeveelheden dure merkkleding in beslag. Zeven verdachten zitten nog altijd in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.