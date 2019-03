KNVB schrapt derde en vierde klasse zondagvoetbal in West II

DEN HAAG - De KNVB gaat de derde en de vierde klasse van het zondagvoetbal in het district West II (provincie Zuid-Holland, gedeelte provincie Utrecht) opheffen. Dat heeft de KNVB vrijdagmiddag aan de voetbalclubs laten weten. Komend seizoen is er, net als dit seizoen, geen vierde klasse op zondag en na volgend seizoen verdwijnt ook de derde klasse.

Clubs krijgen de keuze om op hetzelfde niveau in te stromen in de zaterdagcompetitie. Als ze op zondag willen blijven voetballen kan dat ook, maar dan in de districten West I (Noord-Holland, Flevoland, gedeelte Utrecht) of Zuid I (Zeeland, Noord-Brabant). Het plan voor weekendvoetbal in West II is van de baan. Clubs worden niet verplicht door de voetbalbond om over te stappen. Daar is te weinig draagvlak voor onder zondagclubs.



Als een zondagvereniging beslist over te stappen naar een zaterdagcompetitie, wordt zaterdag de standaard speeldag. Tenzij twee zondagteams tegen elkaar spelen. Dan mogen de verenigingen onderling beslissen om op zondag dat duel af te werken. De thuisspelende ploeg bepaalt altijd het aanvangstijdstip. Dat ligt tussen 14.00 en 17.00 uur.