Zoetermeer sluit fietsstroken na ongeluk Een fietser kwam vrijdagmiddag onder een vrachtwagen terecht | Foto: Regio15

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer sluit per direct de fietsstroken op de Eerste Stationsstraat af tussen de Karel Doormanlaan en de Dr. J.W. Paltelaan. Aanleiding is het ongeluk vrijdagmiddag op de kruising waarbij een fietser ernstig gewond raakte. Het is niet de eerste keer dat hier een ongeluk gebeurde.

Burgemeester Aptroot van Zoetermeer zegt dat het college van burgemeester en wethouders vrijdag in spoedberaad bijeen zijn gekomen. 'Het is verschrikkelijk dat er op dit kruispunt in korte tijd twee ongelukken met fietsers zijn gebeurd. Wij leven enorm mee met de slachtoffers en hun families.' Wethouder Rosier zegt dat niet enkel de fietsstroken worden afgesloten. 'Ook worden verkeersregelaars ingezet. Met deze tijdelijke verkeersmaatregelen wil het college herhaling voorkomen.' Er wordt nog gekeken naar structurele maatregelen. Bij het ongeluk vrijdagmiddag raakte een vrouw gewond. Ongeveer een week geleden werd op dezelfde plek ook een fietser aangereden door een vrachtwagen.