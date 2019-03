Grote drukte bij Rijswijks Intertoysfiliaal dat binnenkort sluit

Rij voor de deur van Intertoys aan de Willemstraat in Rijswijk | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een lange rij 's morgensvroeg voor de deur van de Intertoys aan de Willemstraat in Rijswijk. Zaterdag is de opheffingsuitverkoop gestart van de Intertoysfilialen die half mei hun deuren moeten sluiten.

In onze regio zijn dat zes filialen. Speelgoedketen Intertoys werd ruim twee weken geleden failliet verklaard. De curator van de failliet verklaarde speelgoedwinkelketen maakte vrijdag echter bekend dat de Portugese investeerder Green Swan met een deel van de winkels van de speelgoedketen een doorstart maakt. Dat gaat om 220 filialen, in totaal sluiten in Nederland 91 filialen.