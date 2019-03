Den Haag en Zoetermeer krijgen weer stembureau-app

REGIO - Den Haag en Zoetermeer gaan bij de Provinciale Statenverkiezingen gebruik maken van een stembureau-app. Dat is een digitaal hulpmiddel waarmee onder andere de opkomst 'live' te volgen is op de website van de gemeente.

Den Haag en Zoetermeer hebben de app voor het eerst in 2017 gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met de app gaat het controleren van de geldigheid van stempassen veel sneller.

Aan het eind van de verkiezingsdag is een sneltelling via de app mogelijk, zodat gemeenten eerder met opkomstcijfers kunnen komen. In de app is tevens de hele procedure die stembureauleden moeten doorlopen op een verkiezingsdag opgenomen, zodat hun werk ook overzichtelijker wordt.



Niet landelijk geregeld

De Kiesraad noemt de app 'een middel om te komen tot verdere professionalisering van het stem- en telproces'. Toch vindt de Kiesraad het een probleem dat het gebruik van de app alleen in gemeenteraden wordt besproken en eventueel goedgekeurd.

Zij zien dat liever op landelijk niveau geregeld worden. 'Besluitvorming over belangrijke aspecten van ons verkiezingsproces hoort op het niveau van de wetgever thuis,' aldus de Kiesraad. Ook waarschuwt de Kiesraad dat er op landelijk niveau nog niks bekend is over de beveiliging van de stembureau-app, zodat dat ook niet landelijk gescreend kan worden.