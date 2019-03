Turnvereniging wil twee turnhallen behouden, Hvv RAS wil ruimte terug

DEN HAAG - De Stichting Turnhal Den Haag wil een tweede turnhal open houden, eventueel op de plek waar deze nu zit: een tijdelijke locatie op het terrein van voetbalvereniging Hvv RAS. Op die locatie verloopt de vergunning eind november van dit jaar. De voetbalvereniging is niet blij met de wens van de turnhal, want zij menen de ruimte zelf nodig te hebben.

De turnhal is in 2010 op het terrein van de voetbalverenging aan de Albardastraat in Den Haag geplaatst, omdat er toen te weinig ruimte was voor de turnsport in Den Haag. Met het realiseren van de Sportcampus in het Zuiderpark is dit probleem volgens de voetbalvereniging van de baan.

Voorzitter van de Turnhal, Stefan van Dijk, zegt dat zowel de nieuwe turnhal in het Zuiderpark als de tijdelijke locatie bij de voetbalclub vol zitten. 'Toen de nieuwe accomodatie op het Zuiderpark in 2017 open ging, zagen we bij de tijdelijke plek inderdaad een daling van het gebruik. Eind 2018 waren de cijfers alweer terug op het oude niveau, terwijl het Zuiderpark ook vol zit. Dat betekent dat de turnsport blijft groeien in Den Haag. Daarom zijn twee ruimtes nu eenmaal nodig.'



'Nog niks besloten'

Volgens Van Dijk hoeft een tweede turnhal niet per se op het terrein van Hvv RAS te zijn. 'Er is nog helemaal niks besloten, alle opties staan nog open. We willen inderdaad twee turnhallen, maar dat kan ook op een andere locatie in de Loosduinse driehoek.' Volgens hem kan het ook zo zijn dat het permanent maken van de turnhal te duur blijkt. 'We willen eerst alle kosten op een rijtje, daarna beslissen we pas wat we willen.'

De voetbalvereniging heeft de ruimte zelf nodig constateert de club op haar website. Dat heeft te maken met de groei van de jeugdaantallen en met het plan van de KNVB om de derde en vierde klasse op zondag op te heffen. 'Daardoor komt ook ODB op zaterdag te spelen, waardoor er nog meer ruimtegebrek zal ontstaan,' schrijft de club.



Vasthouden aan tijdelijke afspraak

Daarnaast is volgens Hvv RAS de afspraak met de gemeente altijd geweest dat de turnhal van tijdelijke aard was. 'Het is nooit de bedoeling geweest dat de hal permanent zou blijven staan.' Hvv RAS is nooit erg blij geweest met de hal, maar schrijft wel begrip te hebben gehad voor de tijdelijke oplossing voor 'een groot probleem in de turnwereld'.

Het bericht van de voetbalclub eindigt met het statement: 'wij gaan er vanuit dat de gemeente de door haar in 2010 gedane belofte in 2019 zal waarmaken en de hal binnenkort verdwenen zal zijn.' De voorzitter van de turnhal gaat graag in gesprek met de voetbalvereniging en de gemeente om te kijken wat er mogelijk is: 'alle deuren staan open.'