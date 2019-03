Geklungel levert Rijnsburgse Boys weer teleurstellende middag op

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft voor de derde week op rij een teleurstellende middag beleefd. Na nederlagen tegen Kozakken Boys en Spakenburg gingen 'de Uien' zaterdagmiddag onderuit bij AFC. De nummer twee van de tweede divisie werd behoorlijk in het zadel geholpen op het eigen sportpark.

AFC nam na iets minder dan een half uur spelen de leiding. Kenny Teijsse mocht vrij intikken na een vrije trap. Verdedigend gezien was dat al niet al te best van Rijnsburgse Boys. De 2-0 kwam ook voort uit een fout. Miscommunicatie tussen Masies Artien en Richard van Nieuwkoop leidde de tweede Amsterdamse goal in.

Rijnsburgse Boys speelt in de tweede divisie eigenlijk al weken een verloren seizoen. Kampioen worden kan allang niet meer en degradatie is vrijwel onmogelijk.

Scoreverloop AFC - Rijnsburgse Boys (1-0):