Scheveningen doet goede zaken na verrassende overwinning op Koninklijke HFC Blijdschap bij Scheveningen na de goal van Jari de Jong. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Scheveningen heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud in de tweede divisie. De 'Schollenkoppen' wonnen de uitwedstrijd met Koninklijke HFC, de nummer vier van de tweede divisie, enigszins verrassend met 0-1. Het gat met de grootste concurrent, dat is nu FC Lienden, bedraagt zeven punten.

Jari de Jong maakte na een uur spelen de winnende én enige goal van de wedstrijd. Hij schoot de bal na een overtreding van Koninklijke HFC vanaf de penaltystip binnen. De wedstrijd was - vooral in de eerste helft - saai en slordig. Dat werd vooral veroorzaakt door de stormachtige wind die op het sportpark in Haarlem stond. Scoreverloop Koninklijke HFC - Scheveningen 0-1 (0-0):

0-1 De Jong (strafschop)