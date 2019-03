Deel dit artikel:













Noordwijk wint en ziet concurrent Quick Boys verliezen, FC Lisse ook met lege handen Nick van Staveren werd matchwinnaar tegen Harkemase Boys | Foto: Orange Pictures

REGIO - VV Noordwijk heeft goede zaken gedaan in de strijd om de titel in de derde divisie. Zelf won de ploeg uit de kustplaats op bezoek bij Harkemase Boys met 1-2. Concurrenten Hoek, SteDoCo en Quick Boys verloren. DVS ’33 won wel en is de meest nabije concurrent op de ranglijst. De ploeg uit Gelderland staat zes punten achter Noordwijk.

Noordwijk kwam op voorsprong door Thomas Reynaers. De middenvelder benutte een penalty. De Friezen kregen ook een strafschop en kwamen vlak na rust langszij. Uiteindelijk was het goudhaantje Nick van Staveren die de drie punten voor de koploper binnenhaalde. Quick Boys heeft belangrijke punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. De club van Nieuw Zuid ging in Hendrik-Ido-Ambacht met 2-0 onderuit. Jesper van den Bosch en Ismail Yildirim maakten de treffers tegen de Katwijkers. Quick Boys is voorlopig uitgeschakeld in de strijd om het kampioenschap.

Lege handen FC Lisse mocht op Ter Specke tegen het eveneens Friese ONS Sneek voetballen. Het was geen gelukkige middag voor de middenmoter uit de Bollenstreek. Door een doelpunt tien minuten voor tijd van Jelle de Graaf bleef Lisse met lege handen achter. Scoreverloop Harkemase Boys - Noordwijk 1-2 (0-1):

0-1 Reynaers (strafschop)

1-1 Renken (strafschop)

1-2 Van Staveren

Scoreverloop ASWH - Quick Boys: 0-2 (0-0)

1-0 Van den Bosch

2-0 Yildrim

Scoreverloop FC Lisse - ONS Sneek: 0-1 (0-0)

0-1 De Graaf