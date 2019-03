Deel dit artikel:













Haagse badmintonners DKC lopen landstitel mis in zinderende finale Badmintonshuttle. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In een ongelooflijk spannende finale zijn de badmintonners van het Haagse DKC er niet in geslaagd de landstitel te pakken. Omdat het 4-4 stond na de reguliere potjes was een golden game noodzakelijk. In die golden game was tegenstander Duinwijck uit Haarlem met 21-13 te sterk voor DKC.

De golden game werd gespeeld door het koppel Michiel Kruijt/Alyssa Tirtosentono voor DKC en Jacco Arends/Selena Piek van Duinwijck. Kruijt en Tirtosentono bleken uiteindelijk niet opgewassen tegen het Haarlemse duo en moesten de prijs aan hen laten.