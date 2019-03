'Heerenveen heeft een sterkere selectie dan ADO en wint in Den Haag'

DEN HAAG - Dit jaar spelen we de Toto bij Omroep West. Vijf prominenten uit de regio voorspellen op hun eigen wijze de voetbalwedstrijden van het weekend. Deze week is het de beurt aan Johan Voskamp die denkt dat Heerenveen drie punten meepakt uit Den Haag.

Goedemiddag Johan, staat zaterdagmiddag Radio West weer aan in huize Voskamp?

'Als ik eerlijk ben luister ik niet heel veel radio. Ik kijk wel elke zondag naar de samenvattingen op televisie. Dan is mijn vriendin aan het werk en liggen de jongens op bed. Dan zap ik om 20.00 uur naar de samenvattingen. Daarna de Luizenmoeder.'

'Voordeel is wel dat ik de uitslagen vaak niet weet. Als presentator Herman Nanninga dan begint met het programma, zie ik alles pas voor de eerste keer voorbijkomen.'

Zaterdagmiddag zijn we weer bij voldoende potjes. Zo zit verslaggever Willem van Zuilen bij AFC tegen Rijnsburgse Boys. Welk team ziet hij winnen?

'Ik denk dat AFC die wedstrijd wint. Ze hebben een goede ploeg, maar de laatste weken wel een paar steekjes laten vallen. Rijnsburgse Boys is ook niet in geweldige doen. AFC moet ook wel winnen als ze willen mee blijven doen om de titel.'

De heenwedstrijd was de wedstrijd met de stripster op het veld. Die eindigde in een 6-2 overwinning voor AFC.

'Daar heb je het al. Rijnsburg heeft een prima ploeg, maar ik denk dat AFC meer kwaliteit heeft. Het wordt een overwinning voor de Amsterdammers.'

Ook Koninklijke HFC tegen Scheveningen zit in ons radioprogramma. Michel La Faille is daar. Gaat stuntploeg HFC weer drie punten aan het seizoenstotaal toevoegen?

'HFC doet het inderdaad goed dit seizoen. Die gaan winnen van Scheveningen. Ook al is Scheveningen goed uit de winterstop gekomen.'

Herman Nanninga volgt ook een heerlijk potje voor ons op de radio. Katwijk tegen GVVV zal hij van deskundig commentaar voorzien. Wie wint er?

'Katwijk wint. Thuis zijn ze vrij sterk. Ook zij moeten winnen om mee te blijven doen om de titel. Zet maar een één neer daar.'

'Zelf heb ik nooit op de Krom gespeeld. Katwijk hebben we nooit geloot voor de beker. Wel heb ik gespeeld tegen Rijnsburgse Boys. Dat was met Sparta. We wonnen met 0-3 daar. Volgens mij heb ik voor de rest niet echt tegen clubs uit de Bollenstreek gevoetbald.'

HBS tegen Jong Volendam is de laatste wedstrijd die op het amateurprogramma staat.

'Dat wordt een prooi voor Jong Volendam. De koploper tegen de laatste. Ik draag de regioploegen een warm hart toe en ik hoop dat HBS in de derde divisie blijft. Maar deze wedstrijd verliezen ze.'

'HBS heeft het natuurlijk ontzettend moeilijk. Ze missen kwaliteit. Zeker met het vertrek van Ruben Schaken is er een handenbindertje weggegaan. Ik hoop dat ze vanmiddag winnen, maar ik vrees het ergste.'

Dan het toetje van de sportdag: ADO Den Haag tegen Heerenveen. Ook daar zijn wij voor de radio live bij. Denk je dat onze luisteraars een winnend ADO zien?

'Ik denk dat Heerenveen deze wedstrijd gaat winnen. Ze hebben en goede ploeg met veel goede spelers. Heerenveen heeft daarnaast veel scorend vermogen, al krijgen ze natuurlijk makkelijk doelpunten tegen.'

'Als je de selecties naast elkaar legt, dan zie je dat Heerenveen meer kwaliteit heeft. ADO heeft natuurlijk ook spelers die een doelpunt kunnen maken. Mannen als Sheraldo Becker, Nasser el Khayati, Tomas Necid, Lex Immers of Erik Falkenburg. Maar ik denk dat Heerenveen met Sam Lammers of Michel Vlap als makkelijk scorende spelers toch wint.'

